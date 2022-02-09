包養網女子竟如此心狠手辣！1名女網友日前發現父親竟到包養網認識女子，父親手機內還存有親密合照，父親事後坦承此事，還說該女子盜刷他的信用卡10幾萬，對方還慌稱是醫學系學生想讓他資助學費，女網友事後氣不過父親被騙，竟用假帳號在社群上散佈2人親密照，遭到該女子私訊揚言提告。

該女網友在Dcard上發文表示，她的母親日前發現父親的LINE封鎖1名陌生女性，母親回想之前曾在手機裡見到該女性名字的銀行存簿照片，還有幾張父親與對方的親密照片，母親因此偷偷與對方聊天，才意外得知對方是父親在包養網上認識的女子，對方僅88年次，自稱是醫學系學生，希望父親資助學費。

原PO的母親偷偷與對方女子聊天，才意外得知對方是父親在包養網上認識的女子，對方僅88年次，自稱是醫學系學生，希望父親資助學費。（翻攝自Dcard）

父親之後透露，該女子曾說要付高鐵票，要他給用信用卡幫忙支付，沒想到女子之後竟盜刷了十幾萬，買了2隻手機和做醫美；原PO說，她的母親長年在國外工作，與父親早已無感情，而父親說有發現女子不老實，已決定不來往，此次是女子想要借錢才又與父親聯繫。

該女大生之後氣不過父親屢屢被騙，決定在Instagram辦假帳號，將女子與父親的合照傳給對方的親友，但日後她卻收到女子的私訊揚言要提告；對話內容與文章曝光後，網友紛紛留言「她只是惱羞在恐嚇你了，想要求和解金，別理她」、「你不要回他啊，IG要告人？她先找到人再來說」、「88年次….沒想到比我小的妹妹都開始做這種事了」。