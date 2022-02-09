「虎假虎威燈區」構想意在燈會歡愉中，設計頭部挖空與小豬互換頭部的互動燈組，增添遊客拍照打卡遊玩賞燈的樂趣。(陳世宗攝)

大人小孩耳熟能詳的「虎」姑婆，亦是展演亮點。(陳世宗攝)

副燈區還有騎iBike的造型，讓大人小孩都覺得陽光又喜氣。(陳世宗攝)

中台灣元宵燈會12日將在文心森林公園登場，今天家長帶小朋友搶先前往賞燈，卻發現有豬頭虎身及老虎戴假面具等副燈，引起家長開玩笑說，莫非是「豬頭虎」、「假面虎」嗎？觀光旅遊局強調，虎假虎威燈區有「扮豬吃老虎」等副燈，增添遊客拍照打卡遊玩賞燈的樂趣。

觀旅局表示，2022中台灣元宵燈會規畫5大燈區，包含延續傳統節慶意象的「虎威笙風」、倡議環境保護的「52海洋」燈區、宛若科幻電影的「光速世界」、提倡友善農業的「大地糧心」等，展現在地自然景觀、人文藝術、傳統節慶、產業特色等，多元面向生命力及山海屯都豐富樣貌。

南屯區文心森林公園燈區內，主燈是十公尺高的「台中虎爺」，台語取諧音為「台中好野」意為台中富裕；相關單位正利用連日天氣放晴積極在現場佈展，吸引附近家長帶小朋友前往搶先看、拍照，對副燈區的獅頭虎身、豬頭虎身及拿面具的虎姑婆最感興趣。

觀旅局說，「虎假虎威燈區」設計構想意在燈會歡愉中，增添逗趣感，三座燈組用時興的角色扮演作發想，打破老虎一定是威風凜凜的刻板印象，設計頭部挖空與小豬互換頭部的互動燈組，增添遊客拍照打卡遊玩賞燈的樂趣。另外大人小孩耳熟能詳的「虎」姑婆，亦是展演亮點。

觀旅局強調，2022中台灣元宵燈會，將於本週六盛大展開，展期至2月20日，歡迎大家搭捷運來賞燈。為確保民眾安心賞燈，請遊客排隊入場配合量體溫、實聯制、手消毒、戴口罩，共同守護大家健康。