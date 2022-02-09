泡麵方便又省錢，不過一名男網友吃泡麵卻苦於找不到餐具，沒想到他竟將泡麵蓋子自製筷子，將其PO上網，引上千名網友大讚「真的太聰明了」，不過也有人認為此方法，恐將泡麵封膜上的油墨一起吃下肚。

原PO日前於臉書社團《爆廢公社》指出，買了碗裝的泡麵後，卻苦於身邊沒有餐具，他靈機一動，將泡麵蓋子撕成兩半，再捲成兩根細長狀，將其當作筷子使用，「這是突然想到的辦法，可以夾起少量的麵條，但沒辦法使用太久」。

一名男網友將泡麵封膜自製筷子，引上千名網友大讚。（圖／翻攝自爆廢公社）

這招讓上千網友看了嘖嘖稱奇，「這個不學不行」、「太聰明啦」、「諾貝爾獎沒有提名你真的是失策了」、「生活智慧王 Good idea」、「年度環保大使」、「高招，下次在外面真的沒筷子就能用了」、「叫你馬蓋先」、「太晚看到這篇文了，剛剛用手指當筷子吃麵」、「這篇不按讚，真的說不過去，太強大啦」、「吃了幾十年都沒發現」。

不過也有人認為，泡麵蓋子外有印刷油墨，泡在熱湯裡會釋放有毒物質，「還是儘量避免，那個油墨，有毒的」、「用倒的就好了啦！不然上面的印刷遇到熱水，再吃下去不太好」、「這個吃完都得癌症了吧」、「很聰明是很聰明，只是那個印刷的油墨」。另外也有網友透露，過去曾用同樣的方式吃泡麵，結果一泡到熱湯，蓋子捲成的筷子，立刻就軟掉，根本無法使用。