台灣彩券在新春推出限定「2000萬超級紅包」，目前尚有3個頭獎還未出現，根據台彩統計至2/8，已刮出2個2000萬元、5個200萬元+BMW休旅車、304個100萬元。

台灣彩券在新春推出的「2000萬超級紅包」共有5個頭獎2000萬元、9個200萬元+BMW休旅車、650個100萬元。換言之，尚有3個頭獎2000萬元、4個200萬元+BMW休旅車、346個100萬元還未出現。

台灣彩券8日公布二則幸運刮中「2000萬超級紅包」三獎100萬元的幸運兒，其中是一群約60多歲的客人，來自南投水里在過年期間參加久違的的國小同學會，路過投注站時被喜氣的店名「祥好仲」(台語)給吸引，特別進店試手氣，這群老同學一起合購刮刮樂，並分別用當年小學的座位號碼個數挑選刮刮樂「2000萬超級紅包」，沒想到刮第三張就驚喜刮出100萬元，一群人驚呼連連、歡喜不已，認為是有史以來最有「價值」的同學會，也讓這群多年不見的老同學們相聚回憶更添美好。

另外一個刮中百萬元幸運兒是一位約20多歲的年輕男子，中獎人的生日當天，在吃完生日餐後路過彩券行時，突然想到曾在網路上看很多YouTuber開箱刮刮樂「2000萬超級紅包」的影片，也有提到買刮刮樂可以做公益，於是趁著自己的生日來試手氣，沒想到第1張「2000萬超級紅包」就刮中5000元，緊接著第2張「2000萬超級紅包」幸運刮出100萬元！投注站王小姐表示，這位幸運的百萬壽星離開投注站前還特別去買了一串鞭炮到店門口慶祝，想讓中獎的好運氣分享出來。