金馬、金鐘雙金影帝常楓大年初六（6日）在睡夢中安詳辭世，享嵩壽100歲。與他擁有超過40年交情、合作超過5部戲的72歲資深演員張復建得知死訊，表示「我們台下在一起的時間比台上更多，睡夢中過世那真是福氣，雖然有點不捨，但很開心他功德圓滿地離開」，也大讚常楓「他無論台上台下都是我們的典範，亦師亦友，我非常敬佩他」。兩人最後1次見面是在半年前的飯局上，「我們都很佩服他，90多歲的人了，還那麼能喝，酒量還是一樣很好」。

談起老友，張復建說「他不但很尊重工作，更是鼓勵晚輩不遺餘力，不一定會特別說什麼，但無形中會感覺到，所以大家都非常喜歡他，尤其晚輩，每次喊他『常爸爸』，沒有1個人對他是不好的評價，都覺得他幽默風趣，常爸在場合氣氛都很好，他的做人處事，真的可以當後輩的典範」，也分享2019年常楓復出拍攝電影《拂鄉心》，在「上海國際電影節金爵獎」中奪下影帝，刷新影壇最高齡獲獎紀錄，「真是叫人佩服，老當益壯當之無愧，而且他跟我們吃飯的時候，也沒有特別炫耀，真的非常謙虛」。

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