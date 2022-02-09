台北市信義行政中心地上權案25日二度闖關環評大會，多名委員認為開發單位綠電比例不夠、再生能源設置如太陽光電面積應提升，並提供更多減碳數據及說明佐證，朝政府所訂的黃金級綠建築標準各項指標精進，而非拘泥於舊標準，最終環評未過，委員要求1個月內補充內容再審。

南山人壽2019年底以159.81億，標得「信義區信義段四小段 32、33-2 地號市有土地設定地上權案」，取得50年地上權，預計改建為30樓的商業辦公大樓。該基地面積規模約2147坪，座落商業精華地帶，臨近捷運淡水信義線象山站及世貿站，外界評估投資額上看300億。

開發單位今赴環評大會說明，多名委員再聚焦節能減碳、減少碳排放，要求提高綠電比例和共享運具進駐彈性。委員陳啟鳳先是建議增加太陽光電發電設備面積，委員李培芬則是關心建物樓層較高，恐有鳥擊事件，可增加監測和防範作為。

委員龍世俊指出，大樓使用玻璃帷幕作為外觀，但台灣是亞熱帶地區，此舉恐造成室內溫度上升，連帶提高營運所需用電，若開發單位仍希望使用玻璃帷幕，建議找先進、可發電的設計，提高綠電比例，同時那麼大的指標建築物應達到碳中和。

委員張尊國表示，要控制碳排放有許多環節，包括硬體設施改善、管理手段，尤其空調是最大的排碳項目，如何管理應清楚說明，同時提供廢棄物減量數據。目前看來綠建築設計中有些減碳說明有衝突，如二氧化碳減量指標分數下降，卻花很多時間檢視如何減少溫室效應。

委員鍾慧諭認為，開發單位很認真減碳，卻在政府所訂的綠建築設計標準提高時，降低自身標準，作為不夠積極，應更努力；鍾慧諭、張尊國也提及，開發單位在基地內可預留空間，提供電動車的服務性租車空間，讓共享運具業者能進場合作，降低購買車的慾望，減低碳排放量。

開發單位回應，太陽能板設置面積受限於屋頂層綠化面積規範，能設置的範圍所剩無幾，大樓所用的玻璃帷幕也是先進設計能減少能耗；考量現行共享汽車都是汽油車，有規畫47席電動汽車停車位。

環評委員最後決議，請開發單位1個月內，包括如何達成黃金級綠建築標準各項指標內容、再生能源設置、溫室氣體排放增量與碳中和建築規畫，及鳥擊事件監測計畫，補充修正後再審。