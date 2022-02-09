國家圖書館及我國駐舊金山台北經濟文化辦事處今天同步舉辦國際漢學巨擘、中央研究院院士張灝藏書捐贈儀式，他捐贈圖書期刊5000餘冊，資料內容以文史哲社會科學為大宗，國圖將進行典藏，有助於後人對張灝學術思想的深入了解。

國圖館長曾淑賢表示，張灝為國際級的思想史家，自青年時期在台求學起始，深受台大教授殷海光的自由民主思想影響，日後赴美於哈佛大學留學期間，又師承漢學大師楊聯陞與比較思想史巨擘史華慈兩位教授。

張灝所提出之世界人文傳統中的軸心時代、西方自由主義思想裡的幽暗意識、中國近代思想史上的轉型時代等相關論述，不僅對於台灣的思想史研究有深刻影響，也在國際漢學界傳頌一時。

對於台灣各學術單位而言，能爭取到張灝藏書不只是豐富漢學館藏，也有助於學者探索先生研究精隨。因此，包括中研院在內各方莫不積極徵詢、爭取他捐贈個人學術研究與典藏。

國圖這次能獲得張灝捐贈其畢生藏書，主要獲得他兩位女兒張筱融與張又婷女士支持，加上中研院院士王汎森鼎力協助，說明此批捐贈資料的重要性，並居間聯繫，才促成此次捐贈。

國圖表示，總計本次捐贈初估包括圖書期刊5000餘冊，資料內容以文史哲社會科學為大宗，包含20世紀後半葉的西文漢學研究和西方深具原創性的哲學著作，以及先生與兩岸三地學界來往聯繫之珍貴信函，另外還一併捐贈手稿筆記十餘大箱。

對於徵集入館的各類珍貴書刊、文獻，曾淑賢表示，均會悉心安排良善的典藏空間，並將入藏的書目資料完整建檔提供捐贈者，同時開放各界免費查詢利用；若為手稿或舊籍，則於整理後同步予以數位化；未來更將於台南市設置「國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心」，入藏的珍貴書刊皆能獲得具有國際水準之人類文化遺產保存環境。