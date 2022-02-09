衛福部部長陳時中頻頻遭綠營點名要參選今年的台北市長選舉，陳時中今天接受網路節目訪問時強調，政務官有任務在身，要達到清零或與病毒共存等目標，「要看到曙光」，他比喻，選舉與否就像等火車一樣，不會早早去月台等火車開，而是會等到事情都做完才會去坐火車，如果火車開了「那就祝福他」。

陳時中表示，所謂的看到曙光，意謂在常規的運作下就能控制，並且經濟、社會正常化，但現行我國邊境仍僅開放國人入境，如果等到全世界都開放邊境時，我國持續緊縮，勢必會傷害台灣的經濟，因此會先試行商務客入境，如果有成「就像微光滲進」。

陳時中提及，如果到了要登記選舉時，又看不到曙光，連基本的任務都沒有做到，「我沒有選舉的資格」，現在想的是防疫、食安，其他還有很多事情要做好；他比喻，就像火車一樣，不會坐在月台等著火車開，而是要等到事情都做完了，才會去坐火車，火車開了就祝福他。