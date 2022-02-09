春節連假剛結束，國高中及小學生本週迎開學日，網路家庭（8044）旗下PChome 24h購物指出，不少家長多趁新學期前替小孩汰舊換新開學用具，帶動站上近一週開學用品「書包、保溫瓶、口罩」最熱搜，書包搜尋量更年增50％，買氣熱絡。

PChome 24h購物進一步觀察站上開學銷售趨勢，今年書包選購以「動漫卡通款」最為熱門，如人氣動漫鬼滅之刃、咒術迴戰或不敗款角落小夥伴、迪士尼都廣受小朋友青睞，搭上明日台北國際動漫節話題，帶動鋼彈、新世紀福音戰士、寶可夢等聯名包款熱賣。

另外，近期站上文具又以輔助學習及安全性兼顧商品買氣增溫，如：適合矯正握筆姿勢的洞洞筆、可水洗兒童蠟筆等。

此外，便當盒及水壺更是開學不可或缺的熱門採購品，PChome 24h購物表示，家長選購便當盒多選用具備保溫功效、可分隔不銹鋼材質，水壺則以方便替換吸管、具備提把背帶的款式較受歡迎，又以時尚簡約的文青款式買氣最佳。