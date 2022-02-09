臉書母公司Meta自財報公布後股價一路狂跌，周二(8日)市值已跌破6000億美元，來到約5993億美元，累計今年市值已蒸發近1/3，不過，Meta反而有可能「因禍得福」，有機會因此躲掉美國的反壟斷監管。

臉書去年第4季全球用戶平均流失100萬戶，Meta示警，今年第1季財報恐不如預期，預計今年第1季營收介於270億美元-290億美元之間，年增率約3%-11%，低於華爾街預期，自公布財報以來，股價從323美元下殺至220.18美元，8日收盤時，市值已跌落至5993億美元，是自2020年5月以來，市值首次低於6000億美元。

根據《CNBC》報導，在美國眾議院提出的反壟斷法案草案中，針對科技巨頭所定出的門檻剛好就是6000億美元，包括蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）、Alphabet（GOOGL）以及微軟（Microsoft）等可能都躲不掉，如此一來，Meta市值跌破6000億美元，反而成為一大利多。

報導也指出，距離這項法案成為正式法規還需要一段時間，也可能半路夭折，根據最初草案，即使該平台的市值跌破6000億美元，仍會持續受到法規限制一段時間，而最近參議院甚至提出了比眾議院更低的適用門檻，只要市值超過5500億美元就會受到監管，因此Meta是否會因禍得福，躲過監管，都還有待持續觀察。