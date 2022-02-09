蔡英文總統「論文門」持續發酵，台大名譽教授賀德芬（見圖）、立委鄭正鈐、律師張靜等9日在立法院召開記者會，抨擊倫敦大學包庇蔡英文，踐踏學術、也傷害正義，賀德芬並拿出由林環牆寫的英文聲明稿，表示該聲明稿將透過律師函件送給倫敦大學，正式請倫敦大學說清楚講明白。（劉宗龍攝）

批蔡英文說謊 林環牆要求倫敦大學勿包庇不存在的論文

倫敦大學今年2月3日指稱曾授予蔡英文總統學位，緊追「論文門」的彭文正、林環牆、賀德芬三位教授今天再上火線，反擊倫敦大學指蔡有學位但不清楚論文在哪的說法非常不專業，三人發表公開聲明，提出多項疑點，將透過律師轉交倫敦大學校長要求公開說明。

倫敦大學今年2月3日在官網貼出一篇未有署名和日期的聲明，聲稱蔡英文擁有其博士學位，且稱「雖然尚不清楚副本是否存放在大學圖書館，但這與蔡博士的博士學位無關，該博士學位是正確授予的」。

對此，質疑蔡英文博士學位多時的彭文正、林環牆、賀德芬三位教授今天在立法院以實體結合視訊方式召開國際記者會。

賀德芬表示，倫敦大學指稱他們不知道論文在哪裡？也說不清楚過程，這真是非常可笑，一個百年大學怎會如此糊塗、不專業，做如此不合規定的事，我們覺得這是時機把這件事情推向國際。

她說，林環牆寫了一篇英文聲明稿，要用正式的律師函件把它送給倫敦大學，正式請倫敦 大學不必再遮遮掩掩、偷偷摸摸在網路上發表一個說不清楚講不明白的聲明，「請你正式說明，到底倫敦大學有沒有授予蔡英文學位，為什麼沒有論文？沒有論文能夠叫學位嗎？那是買來的，還是榮譽的，我們可以就此評價」。

賀德芬指控，倫敦大學作為百年名校若要作賤自己，我們擋不了，問題是蔡以虛假學位，破壞台灣的法律騙到教職，讓台灣丟臉丟到世界，不僅沉睡不醒還至今完全不認錯，甚至陷害去追查的人，因此要正式向國際宣示。

林環牆和彭文正也透過視訊，分別以英文發表這份聲明，聲明中提到倫敦大學跟倫敦政經學院，對於進個將近40年的學位詐欺，卻無意將真相告知世人，「這是非常令人悲傷的事」，不只是對學術的踐踏，而且是對正義非常大的傷害。

聲明中強調，為什麼他們敢如此理直氣壯的說「倫敦大學你錯了」，因為蔡英文長期來都在吹牛，無論在自傳或公開演講，都蠱惑年輕人說她以不到兩年時間，就得到1.5個博士學位，一個是法律，一個是國際經濟，彷彿她是不世出的天才，是倫敦政經大學從來沒有過的偉大優秀人才。

但事實上，蔡英文在1980年10月入學，1982年11月她就退學，退學以後沒有再復學，根本連博士生資格考試都沒有通過，所以在1982年底黯然回到台灣，這與蔡所說前後矛盾完全對不起來。

聲明中指出，2019年8月29日林環牆提出一份50頁的報告，就已經非常清楚地證實蔡英文在1984年根本沒有獲得學位，卻在國內行騙，還在2019年9月4日對林環牆、彭文正和賀德芬提出控告，讓彭文正被誣指為通緝犯，極盡誣蔑指控她的人，真的實在讓人非常痛心。

聲明中也點出以下疑點：

一、倫敦大學說蔡有學位，但論文在哪裡，他們也不清楚這個過程，其實上在2019年林環牆就寫信去給倫敦大學，確認他們從來沒有收過蔡英文的論文，在圖書館裡面從來也沒有發現過任何的紙本，證明之前說有看過的人都是謊言，「希望他們今天能站出來說他們看到的內容是什麼？」

二、在台灣的我們，從來沒有看到過蔡英文的證書正本，連她到政大任教都是用影本，根本就違背法律規定，2019年9月總統府展示的竟然還有三個版本，且都是補發的，根據倫敦大學規定，所有補發證件以一次為限且內容必須跟原本完全一致，三張證書有三張的格式跟不同文字，這個作法到現在蔡也沒有辦法解釋清楚。

三、這些文件上的論文題目跟蔡申請政治大學副教授題目是完全不一致的，也是她在自傳裡面沒有提過的，她在自傳裡提過四、五個不同論文題目，竟然和政大到教育部申請副教授資格時所提出來的論文題目完全不同。

聲明中指出，倫敦大學說蔡英文有學位，作為一個百年大學，應有正當的行政程序來維護尊嚴，必須要有起碼的誠實作為，所以我們提出這樣的一個要求，要倫敦大學正式回覆。

林環牆表示，這份聲明基本上是這兩年多來調查的結晶，希望能夠推向西方媒體，也希望能夠送達倫敦大學校長手中，因為這個問題本質非常嚴重。