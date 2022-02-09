本土疫情未平，新北市家庭1家4口傳出不明感染的家庭群聚確診案件，其中1位女兒在台北市上班，波及位於信義區的勤業眾信聯合會計師事務所，台北市政府現已擴大匡列且成立專案處理中，相關數據尚在統計中，下午市長柯文哲將在3時30分加開記者會統一說明。

按柯文哲日前標準，本周是疫情觀察期，因春節連假後有150萬人返台北工作，若周五未出現社區感染可逐步解封，各級學校也能如期開學，是比較安全的策略。此外，本周六登場的台北燈節按此標準也能照常舉行。

不過，新北確診者昨傳出於北市大樓工作時，副市長黃珊珊坦言，較令人擔心的是不知道感染源，且同一個工作地點有很多公司，員工共乘電梯進出大樓恐被傳染，加上Omicron病毒傳播力較厲害，只能盡全力疫調，目前正加速疫調匡列中，希望阻絕傳播至社區。

衛生局回應，下午會有相關說明，人數無法確定，中央也會公布。