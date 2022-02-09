台中北屯區一名約20多歲男子，大年初四（2月4日）生日享用完生日大餐，返家聽到鄰近彩券行鞭炮聲，於是趁著自己的生日來試手氣，沒想到第1張「2000萬超級紅包」就刮中5000元，緊接著第2張「2000萬超級紅包」幸運刮出100萬元。

位於台中市北屯區遼寧路一段41號「立可得彩券行」大年初四刮出百萬大獎，投注站老闆王麗霜表示，今年新春期間該彩券行不斷開出大獎，從1萬、3萬到10萬元都有，2月4日晚間6點多，慶祝有人刮中10萬元彩金放鞭炮，這名幸運男子也聽聞鞭炮聲而至。

王麗霜轉述中獎男子表示，他生日當天，在吃完生日餐後路過彩券行時，突然想到曾在網路上看很多YouTuber開箱刮刮樂「2000萬超級紅包」的影片，也有提到買刮刮樂可以做公益，於是趁著自己的生日來試手氣，沒想到第1張「2000萬超級紅包」就刮中5000元，再拿這張兌換一張「2000萬超級紅包」就幸運刮出100萬元！

王麗霜也說，這位幸運的百萬壽星離開投注站前還特別去買了一串鞭炮到店門口慶祝，想讓中獎的好運氣分享出來。