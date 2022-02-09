林逸欣（左）回憶與明金城合作景象。（摘自臉書）

導演明金成因心肌梗塞驟逝，許多合作過的藝人不捨哀悼。林逸欣第一次拍攝電視劇就是演出明金城執導的《艋舺燿輝》，她感念說：「謝謝您，如果沒有您，就沒有小玫瑰，沒有艋舺燿輝。」希望明金成一路好走。

林逸欣表示，那時候什麼都不懂，卻幸運地遇到一群善良又真心的夥伴。記得那時除了拍戲之外的時間，大家依然時常小聚、聊天談心，那些在別人面前不能聊的不想聊的，都可以在彼此之間毫無戒心地分享著喜怒哀樂。「我第一部電視劇就遇到這麼好的劇組，這麼好的夥伴們，是何等幸運的事。」

「也因為有您的帶領，讓大家有著一起奮鬥同甘共苦的超強凝聚力。當時大家一起努力的熱血與感動，至今仍然印象深刻。」

前年，《艋舺燿輝》相約了睽違九年的聚會，大家聚在一起就像家人一樣。林逸欣說，「艋舺燿輝依然是對我而言最有意義的一部戲，不只是因為這是我第一部電視劇，也因為這部戲遇到好多很棒的人。而這也是讓電視機前的你們第一次看見我的作品。」一直到現在，走在路上「還會有人叫我林淑君、叫我小玫瑰。」