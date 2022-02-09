大陸國防部新聞發言人吳謙9日就美對台軍售答記者問。

有記者提問：據報導，美國防部國防安全合作局2月7日宣佈，美方已批准向台灣出售價值約1億美元的「愛國者」飛彈防禦系統設備和服務。請問對此有何評論？

吳謙答：美國向中國台灣地區出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是「八·一七」公報規定，粗暴干涉中國內政，損害中國主權和安全利益，破壞中美兩國兩軍關係，危害台海地區和平穩定，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，向美方提出嚴正交涉。

吳謙說，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。中方強烈要求美方立即撤銷上述對台軍售計劃，停止美台軍事聯繫，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，以免給中美兩國兩軍關係和台海和平穩定造成嚴重後果。

吳謙表示，台灣前途在於國家統一，台灣安全靠的是一個中國原則下兩岸同胞的共同努力，而絕不是美國售台武器。中國人民解放軍將採取一切必要措施，堅定捍衛國家主權和領土完整，堅決挫敗任何形式的外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀，持續推進祖國統一進程。