即使聯準會升息勢在必行，使得美債殖利率飆升，但美股經歷1月的連續下跌後逐漸回穩，且部分開出亮眼財報的企業股價仍逆勢上漲，絲毫不見升息及縮減購債的恐慌。然而有專家警告，投資人仍低估眼前的風險，美股面臨的危機可能超乎想像，且聯準會可能會等到股市下跌至少15%之後才會介入。

綜合外媒報導，以美國銀行分析師Gonzalo Asis為首的團隊針對目前股市概況發表看法，直指美股的風險越來越高，今年以來，個股在一天內出現的劇烈震盪就是最好的鐵證，「股市有動盪風險，標普500指數期貨的流動性，已經接近2020年疫情拋售潮的歷史低點。」

不僅如此，他們認為，美股正在上演拉鋸戰，即使企業財報與經濟復甦表現強勢，但卻遇到多年來最不友善的聯準會，「2018年2月美股曾不依靠聯準會的力量反彈，但並無法持續太久，年底還是出現崩跌，因此我們認為，除非股市從目前的水準再下跌15%，否則聯準會應該不會介入。」

投資公司Universa投資長Mark Spitznagel持相同看法，他認為投資人仍低估眼前的風險，「很多人還不知道市場有多麼危險，因為他們不了解金融體系底下有多少流動性。」

2020年新冠肺炎疫情在全球爆發，造成美股出現崩跌，當時Mark Spitznagel曾靠高效率的避險策略，繳出36倍報酬率的驚人數據，至於目前的股市，Mark Spitznagel說：「即使今年初出現震盪，但還不足以觸動避險機制。」