今(9日)一早娛樂圈接連傳出讓人難過的消息，先是51歲導演明金成昨深夜因心肌梗塞驟逝，接著曾拿下金馬、金鐘雙金的百歲影帝常楓也傳大年初六在家辭世，讓許多網友聯想到星座專家唐綺陽曾在6日預言，「本周社會將對『死亡』很有所感」，網友紛紛表示感到難過的同時也覺得國師真的很準。

有國師之稱的唐綺陽6日在臉書粉專貼出本周運勢，文中提到周五(11日)前是「水冥合相」，這讓社會對「死亡」很有所感，而開啟了關於死亡的話題，像是希望怎麼死？怕不怕死？想要如何終局？與祖先的連結等，這時候人們並不會忌諱討論生死，而是很自然地接納這每個人都會經歷的命運。

此外，水冥合相也會啟動「重新開始」的開關，很多事經歷水冥合相後，某些部分可以徹底放下，真正為迎接新生做準備，唐綺陽形容大概的感覺像是「過去就是過去了，心死就是死心了」。

唐綺陽提醒，這段時間難免會有些沈重感與深沈的傷感，多少有些負能量，請大家記住，所有的結束都是為了重生，有了健康的觀念，才能從意識深處將負面的影響減到最小。

而今天常楓、明金成逝世的消息，也引起大家對於死亡的討論，對於唐綺陽的預言網友紛紛留言表示，「老師，您這周報才提到生死，沒想到今早就看到導演走的消息，令人難過，人生真的無常」、「老師妳太準了」、「所有的結果都是為了重生」、「水冥合相，看起來聽起來很可怕，願大家都平平安安」。