8日晚間確定釋出外援塔克（Anthony Tucker）的P. League+高雄鋼鐵人，9日宣布簽下美國職籃NBA 2013年選秀狀元安東尼・班奈特（Anthony Bennett）補強戰力，班奈特也成為第一位到亞洲職業籃壇闖蕩的NBA狀元。

鋼鐵人隊表示，班奈特目前已經由美國飛抵台灣並住進防疫旅館，先按照政府新冠肺炎防疫規定進行兩周隔離加上一周自主健康管理後，就會立刻加入球隊訓練和隊友融合默契，預計最快在3月份的賽事中亮相。

班奈特來自加拿大，高中時期開始就多次入選加拿大國家隊，幫助加拿大在2009年U-16男籃世錦賽和2012年U-17男籃世錦賽獲得第3名，2013年被NBA克里夫蘭騎士隊以首輪第1順位選中，成為當年NBA選秀狀元。2013年到2017年在NBA的4個球季，效力過騎士隊、明尼蘇達灰狼隊、多倫多暴龍隊和布魯克林籃網隊。

離開NBA後，班奈特成為籃球浪人，2017年簽約加盟土耳其職籃費內巴切隊（Fenerbahce），並隨隊參與歐洲籃球聯賽，2021年5月前往波多黎各特魯斯加拉加斯隊效力，同年8月轉戰以色列職籃夏普爾耶路撒冷隊（Hopoel Jerusalem），今年年1月離開夏普爾耶路撒冷隊，2月正式加盟台灣PLG高雄鋼鐵人隊。