富采（3714）9日在投顧老師喊進之下，盤中亮燈漲停，創下歷史新高紀錄，成為百元俱樂部成員，大股東友達（2409）去年數度追加持股，目前累計持股已突破8％，以友達目前手中持有59718張計算，持股市飆逾60億元，由於友達去年前三季已經大賺507億元，一年獲利抵十年，滿手銀彈之下，追加持股預期升高。

富采在封關日之前，股價表現趕進度，在投信連續性買超之下，光1月的累計漲幅貼近18％，替新春開紅盤埋下伏筆，9日投顧老師喊進富采，激勵富采盤中亮燈漲停，漲停板價位104元，股價創下掛牌以來新高紀錄。

富采大股東友達2021年數度加碼，根據友達最後一次公告的持股比率，合計友達及其投資公司康利投資、隆利投資，累計持有富采張數合計約59718張，以今日漲停板價位計算，友達的持股市值狂飆逾60億元，達62.1億。

友達去年前三季累計賺逾半個股本，達5.33元，累計稅後純益507億元，一年獲利抵十年，目前mini LED有機會取代OLED，躍居主流地位，市場預期，滿手銀彈的友達不僅有餘裕，也有意願繼續追加富采持股。

目前mini LED的滲透率仍不高，市調機構TrendForce於2019年的預估顯示，2023年的滲透率將達18％以上，滲透率大幅成長，相關供應鏈可望雨露均霑。