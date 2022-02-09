國立中山大學9日表示，為了培育國際金融人才，中山大學國際金融研究學院與全台22家金融機構合作，申請成立「國際金融研究學院」，已獲教育部核准，先期將設立「國際資產管理研究所」，開設「永續金融」及「數位金融」微學程模組，學生可以跨不同領域選修，未來將陸續成立永續金融及數位金融兩個學位學程，預計今年9月開學正式上課。

中山大學指出，國際資產管理研究所招收對象為金融界中級主管、政府監理機關及科技產業上下中游等專業人士，「有3年以上相關業界資歷、以及多益850以上者」；全程以全英語授課，課程規劃藉由探討商業模式創新實作進行，建構更多元的金融領域專業知能及實作經驗。

中山每年將提供約200萬元獎學金，擇優提供學生至國際大學學習機會，例如美國紐約大學、英國倫敦政經學院、倫敦商學院及新加坡國立大學等。

中山大學校長鄭英耀強調，面對金融科技的衝擊與國際金融自由化的浪潮，高階國際金融人才需求大幅增加，中山大學將配合國家政策，打造一支堅強的國際金融國家隊。

中山大學副校長蔡秀芬表示，國際金融研究學院透過延攬具高階金融、華爾街避險基金、IMF金融國際組織監管業務等實戰經驗的國際師資，課程設計以國際資產管理人才的關鍵職能為核心，聚焦於金融創新發展觀念及實作並重。

此外，也設計貫穿兩年的商業模式創新實作課程，讓學生透過實作，摸索定義企業痛點，研究並解決產業界與金融業界所面臨之商業模式創新問題。

蔡秀芬指出，國際金融研究學院提供表現優秀學生，前往國內外學習交流機會，深化國際人才培育，來自產業的學生，可與金融或監管背景者，一起架構出適合金融產業新世代的創新商業模式，期能在國際化的學習環境中，培育具創新視野兼具國際移動能力、高階金融商品開發設計的國際資產管理人才、以及金融機構國際化營運管理人才，打造台灣成為亞洲企業資金調度及高階資產管理中心。