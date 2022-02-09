中央流行疫情指揮中心日前宣布擬將入境檢疫天數從14天縮減至5天，預計時間點將落在元宵節後。台大公衛學院教授陳秀熙今提出優質化Omicron防疫策略，若將檢疫天數縮短至10天，不論是5＋5、7＋3方案，只要搭配2次PCR檢測及1次快篩，都只會漏掉2名無症狀隱性感染者，不會引起傳播隱憂。他建議可將檢疫天數改為5＋5，與病毒共存。

根據分析，2020年3月至今年1月入境台灣的旅客中，感染Delta-1的潛伏期為3.93天，Delta-2為3.49天，而Omicron則是2.03天。陳秀熙表示，Omicron的潛伏期較短，相對而言，感染的速度也快，對於交叉感染的可能性也會增高。

對於近期指揮中心預告擬將14天檢疫縮短至10天，陳秀熙團隊以高、中、低風險國家每月入境1.5萬人為前提試算。若依現行14天檢疫的7＋7方案，即入境當日、第6天、解隔離時3次PCR採檢，加上1次快篩，無論是有症狀、無症狀感染者，都不會有遺漏的隱性感染個案。

若檢疫天數縮短至10天，不論是7＋3方案或5＋5方案，只要搭配入境日、第7或5天PCR採檢，加上1次快篩，則不會有遺漏的有症狀感染者出現，但會漏掉2名無症狀隱性感染個案。陳秀熙認為，這樣的情況不至於引起傳播隱憂，基本上可縮短成5＋5方案，因應全世界的步調，與病毒共存。

陳秀熙表示，Omicron未來將走向輕症化，以英國數據來看，感染D614G武漢株的輕症個案，僅有27％自我康復，高達73％都住院，而Omicron則有87％自我康復，不必佔用醫療資源，僅13％走向住院，這也可作為縮短檢疫時間的證據。