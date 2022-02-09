源泉派出所所長陳慶堂、警員曾怡傑2人引導被導航誤導迷途一家人平安回家。（田中分局提供／吳敏菁彰化傳真）

過年拜拜求平安，二林鎮一家人駕車到竹山鎮紫南宮拜拜，在回家途中遇上大塞車，啟用導航系統竟迷失了方向，車子在濁水溪畔轉不出，正當不知所措時，田中分局員警出現了，在警方引領下平安回家，駕駛人陳先生一家人感謝、稱讚。

新的一年，大部分的人都是前往寺廟祈求神明保佑信眾和子孫在未來新的一年裡，能夠諸事平安如意。迷途陳先生表示，趁著假期尾聲且好天氣帶著一家人開著自小客車大老遠從彰化二林鎮住家出發，興高采烈前往香火鼎盛的竹山鎮紫南宮拜拜及旅遊，在回途中碰上大塞車，啟動導航指引下不知不覺就迷了路，當時天色已暗，四週杳無人煙，正徬徨無助。

巧好田中分局源泉派出所所長陳慶堂、警員曾怡傑等2人，2月6日18時至20時擔服巡邏勤務，18時30分簽巡濁水溪河岸巡邏箱，發現有1部自小客車在該處徘迴，於是主動上前關心，引導走出迷途。

田中分局分局長林詔徹表示：源泉派出所所長陳慶堂、警員曾怡傑2人，秉持為民服務熱忱並發揮警察機警一面，提升警察正面形象。