辣模「牛奶兒」昔挺著F奶賣燈泡奶茶爆紅，火辣身材讓她被網友封為「台版沖田杏梨」，過去參加大佳河濱公園電音趴時，與台北市長柯文哲貼身合照引發話題，近來她不吝嗇秀出好身材，再次曬出比基尼辣照，讓粉絲看得血脈賁張。

牛奶兒近來到墾丁遊玩，她開心表示：「每次來墾丁總有驚喜，這次在Cvilla更多的是驚艷，我很滿意自己越來越會規劃」，接著曬出身穿紅色比基尼的清涼養眼側身照，不僅S型火辣曲線一覽無遺，蜜桃般的俏臀被薄紗罩住若隱若現，讓人充滿無限遐想，沒想到正面照更讓人驚艷無比，只見一對傲人上圍擠出深邃事業線，幾乎要將比基尼撐爆，神祕三角洲地帶更是幾乎要見客，讓人看的鼻血直流。

眼見牛奶兒曬出一系列養眼照，讓網友眼睛大吃冰淇淋，紛紛留言狂撩：「我想推的那扇門都推不開，因為那是牛奶兒的心門」、「推開門看到你就是最好的未來了吧」、「什麼是驚喜，牛奶兒就是驚喜」、「妳知道自己正翻天的事嗎」、「推開門希望看到的是牛奶兒」、「女神so hot sexy」。

網紅牛奶兒之前被爆是《2分之一強》固定班底馬丁的新歡，當時她對於戀情態度相當低調，僅表示自己目前不適合發表任何回應模糊焦點，強調「家人最重要，不要被朋友模糊焦點了，謝謝」。