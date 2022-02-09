【LIVE直播】中央疫情指揮中心記者會。（中時新聞網）

新冠肺炎疫情延燒，國內今新增54例確定病例，分別為10例本土及44例境外移入個案。境外移入個案中，有25例為航班落地採檢陽性，包含1名女足隊員，其他幾位在國外檢出陽性者已被安排到檢疫所。今日本土個案中，高雄增1起感染源不明家庭群聚；另確診個案無人死亡。

今日新增本土個案為6男、4女，年齡介於未滿10歲至40多歲。指揮官陳時中表示，今日10例個案，有5人為隔離期間陰轉陽，其中桃園日翊物流群聚增2人確診，為居住在苗栗的一對兄弟，過年去桃園與染疫的姑姑（案19029）一起吃飯，後於隔離期間有症狀，採檢確診。

另對於今日有媒體報導苗栗0確診破功，陳時中今澄清，這對兄弟是去桃園過年，因為家屬是日翊員工，原本住在苗栗，整體疫情都跟苗栗無關，請苗栗鄉親安心。

另點點幼兒園與補習班群聚案中，新增3人確診，其中2人是爸爸，1人是幼童；高雄則新檢出4例新案，為一家人，是在過年期間聚餐，有人因症就醫確診後家人也確診，疫調進行中。

至於昨日新北的家庭群聚案，染疫妹妹男友的媽媽今也檢出陽性，群聚規模增至5人；另新北新增1名移工確診，尚未列案號，同宿舍的人已召回採檢。

今日新增境外移入個案為26男、18女，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自美國(5例)、奧地利及阿拉伯聯合大公國(各3例)、荷蘭(2例)、德國、越南、法國、柬埔寨、以色列、南非、澳大利亞、加拿大、西班牙、新加坡、希臘、馬來西亞及印度(各1例)移入；另18例調查中。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為26例男性、18例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自美國(5例)、奧地利及阿拉伯聯合大公國(各3例)、荷蘭(2例)、德國、越南、法國、柬埔寨、以色列、南非、澳大利亞、加拿大、西班牙、新加坡、希臘、馬來西亞及印度(各1例)移入；另18例調查中。入境日介於去(2021)年11月26日至今(2022)年2月8日。

指揮中心統計，截至目前國內累計19,293例確診，分別為4,001例境外移入，15,238例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；累計130例移除為空號。

2020年起累計851例死亡，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另13例為境外移入。