曾國城跟明金成認識將近30年，得知明金成驟逝，他感到非常難過，但他覺得現在最需要關心的就是明金成的太太Patty，在短短1個月內遇上這樣的大喜大悲，心疼她：「就算是為母則強，也不知道該如何面對吧！？」

曾國城表示2人一退伍就認識，甚至明金成還在他的婚禮當伴郎。從他在夜店當bartender 到演員，再當上搶手級的導演，也因為工作關係漸漸地聚少離多。十幾年前他罹患憂鬱症，所有朋友兄弟都很關心他的身體健康，常常輪流叫他出來走走，那時候如果他的好哥們庹宗康跟屈中恆叫不動他，應該也沒人叫得動他了，2017年結婚時，就是明金成迎向身心健康、幸福人生的最好證明，他的老婆Patty功不可沒。

曾國城感慨，剛過完虎年春節，又剛生下一對龍鳳胎，根本就是龍虎鳳，這是多吉祥的好事、好兆頭，「我跟他同樣年過半百，我了解這是多麼值得開心祝福的事情，但沒想到他突然離開，真的很難過⋯⋯。」他覺得現在最需要關心的就是明金成的太太Patty，在短短1個月內遇上這樣的大喜大悲，心疼她：「就算是為母則強，也不知道該如何面對吧！？」