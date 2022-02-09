新冠肺炎病毒不斷衍生出變異株，讓世界疲於防疫，衛福部部長陳時中今天接受Yahoo TV《齊有此理》訪問時表示，以病毒的特性來看，惡質的病毒存活不久、友善的存活較久，因為前者無法把病毒擴散的更廣，從歷史的經驗來看，（病毒）會越來越友善。

陳時中說，RNA病毒變異速度快、難以預測情況，但從OMICRON開始至今已有BA1、BA2等分支，尤其染疫的人越多變異的越快，變好變壞難講，但去年就預判OMICRON變異方向正確，包括傳播力強、致重症率低、潛伏期短，因應國人返台因而有10＋4、7＋7等防疫措施。

陳時中提及，隔離時間長短在於潛伏期、可傳染期長短，如西堤一案也是驚心動魄，1月7日聚餐、服務員就就染疫，1月9日又大傳了一波，同仁12日還上班，因此染疫的時間就集中在9日及12日那2天，時間很短很快，1至2天就一波，很難圍堵，因此2大政策包括時間短、不需久留觀察，預防性匡列等施。

陳時中強調，將來無論走向怎樣的路，但每一個人都要防疫，與病毒共存、不是不可能、但防疫要從個人做起，不是只有政府，人人都要成為防疫尖兵。

陳時中提及，會花一些時間去看立場不同的媒體，畢竟病毒不分藍綠、但政府要照顧全民，雖然屬性較藍，但也不是每一件事都講的沒道理，總是會靠著雞蛋裡挑骨頭挑出一些問題。

陳時中也說，戴口罩、勤洗手、邊境管制也帶來防疫紅利，如近2年流感重症死亡僅1人，腸病毒沒有重症個案，本土登革熱也因應邊境嚴管、境外移入登革熱個案減少，導致本土登革熱病病也消失。