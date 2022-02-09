香港疫情急速失控，7、8連續兩日日增本土逾600例後，有消息指出，香港新增約1161例本土個案，再創單日新高，暫有約800宗初步陽性個案。有專家引述數據推算至2月底或日增一萬例。

香港01報導，香港第五波疫情瀕臨失控，消息指，9日新增1161例確診個案，初步陽性亦達800例，較8日625例確診幾近倍增，再創疫情新高，亦比專家及香港醫管局內部預測早一日破千。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌8日晚間表示，根據醫管局的內部估算，大約10日確診數字可能破千宗，希望收緊社交距離措施可以遏制疫情。

呼吸系統專科醫生梁子超8日於港台節目表示，按照現時疫情，每2、3日新增個案便倍增，兩周後的單日新增個案或會過萬例。

此外，香港城市大學生物醫學系團隊近期也利用數學模型，推算香港第五波疫情可能會令約25萬人感染，推算結果與香港目前疫情走勢相近。

領導團隊的生物醫學系助理教授阮相宇指出，這次疫情爆發，很大原因是由於農曆新年期間市民接觸頻繁，感染人數增加使得確診者追蹤效能下降。

他說，當出現延遲確診，而檢疫或隔離等措施未能及時配合，確診個案將成倍增加，按目前情況推算，預計2月底或3月會達致第五波疫情高峰，直到加強針接種率達到一定水準，確診數字才會逐漸回落。

港府8日公布收緊社交距離措施，將商場、超市、百貨公司等6類處所，納入表列處所名單，當中理髮店和宗教場所10日起關閉，直至本月24日起實施「疫苗通行證」才准重開。

港府同時收緊限聚令至2人，10日起免打疫苗的B及C類餐廳，每桌人數上限由目前4人減至2人，要打疫苗的D類餐廳每桌也由最多6人減至4人。