相隔20年再現「立筊」神蹟 信徒嘖嘖稱奇

基隆一名許姓男子大年初六前往八斗子知名土地公廟「福清宮」求籤，擲了2個聖筊後，第3次擲出立筊，廟方人員說明，立筊表示所求都會實現，並趕緊使用金紙將立筊圍住，再用玻璃框罩住，前來參拜民眾看見都感到新奇。

廟方表示，春節年假最後一天，一名許姓男子到福清宮求籤，祈求生意興隆，先是擲了2個聖筊後，第3次竟然擲出立筊，當場嚇得趕緊起身找廟方人員，詢問神明有何指示。人員看見後說明，立筊代表所求都會實現，距離上次擲出立筊已相隔2、30年，相當難見，趕緊使用金紙將立筊圍住，再用玻璃框罩住，前來參拜的民眾看見都感到不可思議。

根據廟方記載，福清宮原名為福德宮，興建於1622年，至今已有400年歷史，清朝於1875年派技師到台灣北部探勘煤源，並選定八斗子即砂子園南側為官方煤場，隔年興建4口直立煤井，現稱清國井遺跡。

相傳清國井雖煤質優良，但因氣候不佳，採礦工人難以適應，人員損傷嚴重，官員到廟宇參拜後，果然採礦順利，皇帝為感念神明庇佑，指示修建，竣工後立詔聖旨，敕封福清宮主神為宰相。另有一說，當時清朝時道光皇帝母親，來台巡查國營煤礦局時生病，祈求保佑後隨即康復，皇帝聖旨賜封宰相官帽。

福清宮與1994年台北內湖女教師命案也有淵源，據了解，死者父親吳振吉20多年前擔任基隆市警察局長時，曾到八斗子查勤，因緣際會下發現福清宮，並得知史蹟，進入訴說女兒遇害經過、祈求安康，當下擲筊時，土地公回應會在其任內破案。最終，案件果真於2002年偵破，吳振吉曾在福清宮連請3天布袋戲還願，並送土地公一塊金牌。