蔡英文總統今天接見索馬利蘭訪問團(總統府提供)

蔡英文總統今天接見索馬利蘭訪問團(總統府提供)

蔡英文總統今天接見索馬利蘭訪問團表示，索馬利蘭已成為臺灣在東非推展「非洲計畫」的重要據點。我國產的高端疫苗15萬劑也已運抵索馬利蘭，「這是臺灣疫苗援外的首例」。索國外長瑞格薩則指出，此行代表著二國友好關係的重要里程碑，希望能帶動更多臺灣到非洲的貿易及投資，創造更多的雙邊利益。

索馬利蘭共和國此次由外交暨國際合作部部長瑞格薩率團訪台，團員包括索國財政發展部部長希瑞、計畫暨國家發展部部長阿卜杜拉、畜牧暨漁業發展部部長穆合德，今天與駐臺代表穆姆德等人，由外交部長吳釗燮陪同，赴總統府拜會蔡英文總統。

蔡英文致詞時首先歡迎瑞格薩第一次率團訪問臺灣。並表示，這幾年來，臺灣外交有許多突破，其中一項就是我們在非洲交到新朋友—索馬利蘭。

她說，臺灣和索馬利蘭共享民主自由的價值，是理念相近的夥伴。前年兩國互設代表處以來，新朋友已經變成好朋友， 索馬利蘭成為臺灣在東非地區推展「非洲計畫」的重要據點。過去幾年來，無論是在農業、漁業、或是教育、能源等領域，臺灣和索馬利蘭有許多的合作交流。

蔡英文提到，疫情期間，兩國加強醫療衛生合作。除了臺灣的民間團體和政府單位，陸續提供防疫物資給索馬利蘭，近來，我們國產的高端疫苗15萬劑，也已經運抵索馬利蘭，「這是臺灣疫苗援外的首例」。

過去兩年多來，臺灣提供其他國家防疫物資。去年，臺灣疫情嚴峻的時候，在疫苗取得上，也獲得其他國家的支持。她希望相互協助的精神、善的循環能夠持續下去。未來，臺灣會和索馬利蘭以及其他國家一起努力，建立具有韌性的防疫體系，為國際社會、全球防疫做出更多的貢獻。

蔡英文感謝訪賓們在疫情考驗下來訪，展現出索馬利蘭政府對臺灣的重視。她也請瑞格薩向阿布迪總統，轉達來自臺灣的問候，「非常歡迎阿布迪總統未來訪問臺灣，讓兩國關係持續深化，共同創造更多成果」。

瑞格薩指出，此行代表著二國友好關係的重要里程碑。索馬利蘭與臺灣共享許多價值及原則，包括良好的政治及民主治理、自由市場經濟、對基本人權的尊重、公開透明的政府體系及言論自由。

他說，索馬利蘭是主權國家，依據國際法有權與其他國家建立和平、友好的外交關係，任何試圖阻止這樣夥伴關係的脅迫性、威脅性措施，不僅冒犯國際秩序的原則及常規，更是無助於推展區域及世界所需要的和平、穩定及安全。

瑞格薩強調，此次索馬利蘭高層級訪團來臺，不僅具有象徵性，更是印證希望可以提升、拓展及深化兩國友誼及合作關係的決心，期盼能為兩國創造更多利益。

他說，臺灣擁有非常先進的高科技產業、欣欣向榮的經濟及多元文化，臺灣的科技進展及新一波的工業革命，都提供了許多機會，讓索馬利蘭的新建基礎設施網絡可以與區域及國際貿易體系連結。

另一方面，索馬利蘭在貿易與投資領域具有許多潛力，在礦物、漁業、農業及觀光服務業等領域也有很多機會，他希望能帶動更多臺灣到非洲的貿易及投資，相信透過深化合作，可以創造更多的雙邊利益。