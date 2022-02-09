嘉義市社區心理衛生中心今天成立，市長黃敏惠、衛生福利部司長諶立中等人共同揭牌。（廖素慧聶）

嘉義市社區心理衛生中心目前開闢了「蒔嘉雅園」植栽花卉。（廖素慧聶）

嘉義市社區心理衛生中心建置放輕鬆的諮商室。（廖素慧聶）

嘉義市社區心理衛生中心9日成立，由市長黃敏惠、衛生福利部司長諶立中揭牌，配置33名專業人力，嘉義市衛生局表示，諮商服務採預約制，下周起有2名臨床心理諮商師提供1周16場次，民眾1年可有4次免費服務，洽詢電話（05）2255155。

黃敏惠表示，近年來屢屢發生重大社會治安事件，比治安更前端的部分就是心理健康的促進，要讓民眾有幸福感，不只身體生理健康，個人心理及社會整體的心理健康同樣重要，因而中央輔助地方成立社區心理衛生中心，以促進全民的身心健康。

諶立中表示，嘉義市社區心理衛生中心設置在閒置的校園空間，讓民眾有可親近性，中央的社會安全網計畫2.0預計於4年內成立71處社區心衛中心，讓台灣的基層公共衛生建設能延伸發展到心理衛生層面。

諶立中說，要做全民心理健康，社區心理衛生布局很重要，因而未來會投資更多經費與人力在這個區塊，心衛中心是與醫療機構平行合作的單位，甚至是更前端的心理健康推動單位。

嘉義市政府衛生局長廖育瑋表示，嘉義市社區心理衛生中心提供以家庭為中心、社區為基石的服務模式，今年增聘「精神關懷訪視員」、「自殺關懷訪視員」、「護理師」等專業人力，提供醫療諮詢與轉介服務，還有「臨床及諮商心理師」提供市民免費心理諮商服務、「職能治療師」辦理社區精神職能復健活動及課程。

嘉義市社區心理衛生中心租用原大同商職校舍，有辦公室、心理諮商室、多功能教室等空間可運用，此外，運用園藝治療概念，目前開闢了「蒔嘉雅園」，分成蔬菜果樹、香草植物、花卉等3區，建構多元職能治療復建的模式。