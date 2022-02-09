根據財經評論部落格Zero Hedge發文指出，由高盛最新報告來看，該投行首度警告聯準會（Fed）激進的緊縮措施可能導致「硬著陸」（Hard Landing）。

該文引述高盛首席經濟學家哈祖斯（Jan Hatzius）發布名為「我們需要的經濟放緩」報告，內容指出美國1月非農就業人數雖意外新增46.7萬，但值得注意的是平均時薪上漲0.7％。

哈祖斯提及，此數據呼應高盛的調整薪資追蹤指標，也就是過去2～3季薪資年率加速至6％，核心PCE通膨在過去3、6、12個月約達5％。這也引起經濟是否已陷入「薪資─物價螺旋上升」（wage-price spiral）的疑慮，這困境必須藉由Fed激進升息和金融情況大規模緊縮才能打破。

Zero Hedge稱最新報告反映高盛看法的改變，因一個月前該投行甫提到「幾乎未見薪資─物價螺旋上升跡象」。

高盛最新報告指出，近期通膨急升也引起Fed官員希望看見經濟產出與就業成長更加減緩的風險。此外，先進經濟體薪資與物價壓力擴大，意味在復甦初期成長必須減緩以及金融情況必須縮緊。

Zero Hedge認為Fed將會致力於軟著陸，但問題是該央行從未成功，每次緊縮周期最後都導致危機發生。

哈祖斯在報告結尾提到，「目前我們基本認為這些措施足以讓成長放緩，通膨在未來1～2年返回央行目標，但若美國成長仍遠超出我們低於市場共識的預估，硬著陸的風險將會上升。」