台股吸引力開始獲得內外資普遍關注，除基本面、企業獲利動能外，現金殖利率更是備受青睞，中信投顧指出，群創（3481）受惠於電視面板報價開始持穩，高殖利率具吸引力，初評「買進」、推測合理股價21.1元。

群創2021年第四季有三成營收來自於價格跌幅超過二成的電視面板，中信投顧指出，隨電視面板價格跌幅縮小，IDC更預估電視面板報價在第二季開始出現個位數幅度反彈，預期群創將是最大受惠者；另外，目前電視面板驅動IC價格開始走軟，電視面板成本將因此降低，對群創電視面板毛利率提升將有明顯幫助，推估上半年較競爭對手具有2％毛利率優勢。

三星開始退出LCD生產，將陸續改採外購電視面板，優先受惠當屬面板比重最高的群創。三星全球電視市占率接近五成，每年需要一億片電視面板，中信投顧預計，三星下半年完全停產電視面板，需額外向台廠購買1000萬片以上面板，群創因為供貨量較大，將明顯受惠。

同時，法人估計，群創2022、2023年現金殖利率為12.8％與8.8％，高殖利率具投資吸引力。