台灣成人影視產業在這兩年有了長足的發展，也因此產生不少台灣本土「暗黑女神」，本月7日，華人AV首創年度盛會「第1屆全球華語AV成人大賞」於全球首播，國產話題作品相關人員及眾多女優都現身，氣氛盛大而熱鬧，而典禮的年度最大獎「最佳女優獎」，由AV女優艾秋拿下。

「第1屆全球華語AV成人大賞」華麗舉行，獎落誰家備受期待，本屆最大獎「最佳女優獎」，由素有「台灣第一女優」封號的吳夢夢頒發，這個最大獎項由去年血淚吐露曾遭家暴與霸凌的艾秋奪得，她領獎時哽咽表示，從前輩手上接過這個獎，意義重大，感謝了粉絲、工作夥伴及製作團隊的陪伴與支持，「讓我們一起越來越好」。

而「最佳成人節目」，則由神還原夯劇《魷魚遊戲》的AV片《鮑魚的勝利》拿下；「年度最佳男優」則由曾與日本AV跨界合作的187INC團員Young Johnny頒發，得獎的是國產男優曾強；「最佳素人情慾創作獎」則由網路知名情色藝術家艾艾拿下；LuxyGirls & LuxyBoy則頒發了「最佳歐美女優獎」，由Violet Myers奪得；「新人獎」則頒給了入行僅半年的徐蕾。

拿下年度最大獎「最佳女優獎」的艾秋，去年底曾接受「Humans of Taipei」粉專訪談，談及AV出道原因及家庭背景，吐露身為高學歷工程師的父親，可能因為經濟與工作壓力，從她有記憶以來，跟妹妹就一直被家暴，「愛的小手」都被打斷了，但若被打而哭出來，還會另外受到懲罰，讓她12歲時就因心理問題就醫。

國中時，艾秋透過網路交友認識了一個3、40歲的男子，對方假裝好心卻是騙她到汽車旅館性侵，艾秋起初反抗，後來擔心對方會像爸爸一樣施暴，最後妥協還裝沒事，她將這段經歷跟好友傾訴，沒想到竟傳得人盡皆知，最後只能轉學。

而到新學校後，艾秋的苦難還沒結束，她國中時期被某網友偷拍的私人影片，慘被一名學長盜進臉書後散布到學校社團，她因此被同學霸凌，艾秋忍無可忍，18歲決定休學，並且離開原生家庭，出社會後又屢遇渣男、壞人，之後對於影片外流這件事轉了念，覺得拍片也能賺錢，才因此踏入AV圈。