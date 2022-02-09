北京冬奧短道速滑男子1000米決賽，原為南韓隊的優勢奪金項目，最後被中國隊任子威、李文龍包辦金、銀牌，部份韓國網友把氣出在中國隊的韓裔教練安賢洙身上。曾任速度滑冰和短道速滑中國國家隊教練組組長的王濛挺身而出，指責韓國網友沒有資格罵安賢洙：「人我是從俄羅斯給整來的，又不是從韓國整來的......在這個時候誰也沒給他一個教練的平台讓他施展，最後是中國給了呀！」

2月8日凌晨，中國短道速滑隊教練安賢洙在社交平台發文：「請不要對我的家人進行傷害，這對我來說是最痛苦的事情」。在長文中，安賢洙懇請大家不要因為一些失實的報導而對他的家人進行無差別辱罵和惡意留言。安賢洙因為到中國來當教練而被一些南韓網友網暴，現已殃及其家人。

王濛力挺安賢洙，稱其是從俄羅斯邀請來中國執教，南韓沒有資格去罵安賢洙。安賢洙在俄羅斯退役後，沒有人給安賢洙執教平台，這時候是中國伸出了援手。

原為南韓籍的安賢洙是冬奧賽場上的傳奇。他曾是冬奧會「六金王」，他曾因南韓隊中的「派系鬥爭」背井離鄉，加入俄羅斯國籍被指責為「叛國者」……現在，他是中國隊的技術教練、中國運動員武大靖的良師益友。

網易號「倉鼠說歷史」介紹，2002年世界青年短道錦標賽上，17歲的南韓短道速滑選手安賢洙獲得冠軍一戰成名，一個月後就代表南韓國家隊參加了美國鹽湖城冬奧會。

2006年，21歲的安賢洙在義大利都靈冬奧會上創造了冬奧會歷史上的歷史，一人斬獲3金1銅，這一年他收穫無數粉絲，這一年他成為了韓國人眼中的「韓國驕傲」。也是從這一年起，短道速滑成為了韓國民間的火熱運動。安賢洙「年少成名」成了不少韓國青少年的偶像，很多訓練場上甚至都能看到幾歲的小孩在進行訓練。

但韓國人怎麼也想不到，都靈冬奧會成了安賢洙代表南韓參加的最後一次冬奧會，更不會想到後來種種加諸於他身上的遭遇，讓安賢洙2年後毅然轉換國籍、代表俄羅斯出賽，令南韓網友怒斥安賢洙為「叛國者」。

★南韓體育界黑暗的派系鬥爭

南韓短道速滑隊內部一直有「體大派」和「非體大派」之爭，兩大派系明爭暗鬥多年，很多運動員被無辜捲入其中，甚至加入其中。安賢洙雖然對派系鬥爭沒什麼興趣，但是由於他所在的城南俱樂部屬於「體大派」，因此他也被貼上了「體大派」的標籤。

在都靈冬奧會前，「非體大派」代表李昊錫和安賢洙一樣報名了所有參賽項目，兩人勢必要在都靈冬奧會上一決高下。在都靈冬奧會備戰期間，安賢洙至少被「非體大派」的前輩毆打過三、四次。訓練期間也多次遭到干擾，甚至還在隊內散布謠言稱安賢洙不想好好滑，以此來報復。

一次比賽前，南韓隊教練對安賢洙說，一位老隊員更需要這枚金牌，希望安賢洙幫助他，安賢洙沒有拒絕也沒有答應，但他非常討厭的就是韓國隊中的「前輩文化」，以及為了金牌不擇手段的方式。

比賽開始後，安賢洙帶著老隊員保持著領先位置，當比賽進入尾聲階段時，老隊員一直在後面喊讓安賢洙讓開，但安賢洙心裡憋著一股氣：「憑什麼！」安賢洙硬是不讓，並加快速度，不給老隊員犯規超越的機會，最終他以第一名的成績衝過了終點線。

令安賢洙沒想到的是，比賽結束後老隊員讓他摘下頭盔，然後用頭盔打他的頭，這一幕直接嚇壞了一旁的外國運動員。被老隊員毆打後，教練來到安賢洙面前，但不是來安慰的，而是來指責的，其他隊員也不敢過來聲援，而是選擇保持沈默。

也正是因為這次事件，讓安賢洙得罪了「韓國冰上聯盟」。韓國冰聯內部的派系之爭很複雜，得罪一個人很有可能就是得罪一群人，而且是一群位居廟堂之上的高官。

安賢洙此後遭到了莫名的不公平對待，儘管在南韓國內人氣旺盛，但在南韓國家隊卻漸漸淪為邊緣人，很多人都不敢或是不願和他交談，同時他還發現自己的冰刀鞋被人動了手腳。

★得罪前輩 安賢洙遭暗算受重傷

2008年世錦賽前，安賢洙在一次平常訓練中「意外」撞牆，這次撞擊非常嚴重，直接導致安賢洙左膝蓋骨骨折、後十字韌帶挫傷，並因此暫時退出了南韓國家隊。接下來南韓冰聯的操作讓安賢洙更加傻眼，南韓政府和冰聯以「非國家隊比賽期間受傷」為由拒絕支付相關醫療費用。

於是這位「韓國驕傲」只能自費去俄羅斯動了3次手術，也正是因為這次事件，安賢洙和南韓冰聯的矛盾浮上檯面，而俄羅斯也注意到了這位冬奧冠軍的處境。雖然安賢洙心裡有怨，但他還是想繼續為南韓征戰冬奧，2009年他重新回到了賽場。

安賢洙一開始因為長期沒有訓練狀態不佳，不過隨著訓練調整，狀態慢慢恢復，是有很大希望通過11月的奧運選拔賽。不過韓國冰聯似乎是故意一樣，直接將選拔提前到了9月份，而此時安賢洙的傷勢並沒有完全恢復。

韓國的奧運選拔不僅僅看比賽成績，還有一項「綜合積分」，主要由平時參加國內選拔比賽次數和成績綜合組成，安賢洙傷癒復出根本沒什麼時間參加比賽，所以曾經的「國家驕傲」並非因為成績不好，而是因為積分不足落選國家隊。正是因為這項非戰之罪，安賢洙遺憾的與2010年加拿大溫哥華冬奧會失之交臂。

就在安賢洙和南韓冰聯矛盾徹底激化時，俄羅斯人登門拜訪，目的就是一個：安賢洙轉籍。俄羅斯給出了非常優厚的條件：提供全額醫療保障、提供最好的住房、提供一切便利訓練條件、不用選拔直接進入索契冬奧會名額。

俄羅斯人拿出了很大的誠意，讓安賢洙很心動，但他還是想為南韓出征，先後4次拒絕了俄羅斯的邀請。然而2010年南韓冰聯更改短道隊選拔規則，4月安賢洙再次落選國家隊，代表南韓參加索契冬奧會的夢想徹底破滅，說得再直白點，他已被韓國冰聯掃地出門。