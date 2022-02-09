春節期間大部分人都想放鬆一下，每天大魚大肉，作息也不正常，年後才發現腹部多出一圈肉，懊悔地展開減肥計畫，開始節食、運動，不過近日美國一項研究指出，想減肥不用這麼辛苦，只要多睡一點覺，就能減少卡路里的攝取，從而達到減肥的效果。

根據《CNN》報導，這項研究刊登在《美國醫學會內科期刊》（JAMA Internal Medicine），研究要求那些每晚睡不到6.5小時，且體重過重的年輕成人，延長睡眠時間到8.5小時，為期2周。實驗結果顯示，大多數的受試者每天平均減少攝取270卡路里，更有部分受試者減少攝取多達500卡路里，研究人員推估，只要持續執行就能在3年內減重11.8公斤。

芝加哥大學睡眠研究中心主任愛爾莎（Esra Tasali）表示，這對於維持或減少體重來說，是一項突破性的研究，「每個人都能做點小事，好讓自己不會被剝奪睡眠，藉此維持或延長睡眠時間，這樣做將對健康、體重產生很大的影響」。

對此睡眠精神學家、神經學家科拉（Bhanuprakash Kolla）指出，「飢餓素」（Ghrelin）會刺激人體的飢餓感，它已被證實會隨著睡眠不足而增加，「瘦素」（Leptin）則能抑制人體食慾，當睡眠不足時瘦素就會減少；這就是延長睡眠時間會使人變瘦的原因之一。

美國西北大學費恩伯格醫學院（Northwestern University Feinberg School of Medicine）睡眠及預防醫學副教授克努森（Kristen Knutson）補充說明，睡眠不足還會影響大腦的獎賞系統（Reward System），透過增加對碳水化合物以及垃圾食物的渴望，達成讓心情愉悅的目標；因此無論體重多少，充足的睡眠對於每個人來說都只有好處沒有壞處。