被封為「最辣日文女神」性感網紅長瀨昆妮，憑著甜美臉蛋與E級魔鬼身材成為JKF女郎，還是直播主連千毅的貼身女助理，加上長瀨昆妮經常透過社群媒體不吝嗇的展現好身材，使她在網路上知名度大開。而近日她也在IG上更新多張照片，火辣的穿搭再度令網友們暴動。

長瀨昆妮日前趁著農曆假期特別前往南投欣賞花燈，而當時的氣溫明明相當低，但她卻穿著一件性感BRATOP搭配黑色短裙，大方展現前凸後翹的身材曲線，令網友全看眼。

除此之外，開工當天長瀨昆妮也不忘PO文詢問網友「過完這個年，大家胖了幾公斤？」但一旁附上的照片中，只見她穿著粉色的超低胸深V蕾絲睡衣，躺在床上並抱著零食玩手遊，而鏡頭由頭部往下拍的角度，使長瀨昆妮兇猛好身材一覽無遺，甚至還疑似走光，只能用粉色的蝴蝶貼圖遮住，讓不少網友產生無限遐想，紛紛留言「這視角太辣」、「蝴蝶可以飛走嗎？」、「我胖的都是妳身上多的跑過來的」、「這視角真犯規」、「依然火辣辣」、「拍的人真厲害」、「你幾公斤我就多幾公斤 因為剛好多了個妳」、「這角度讓人無法專心」，意外掀起討論。

昨（8）日長瀨昆妮又加碼發出對著鏡子自拍的辣照，穿著胸口鏤空洋裝的她，一下彎腰一下蹲著對著鏡頭擺出各種嫵媚的姿勢，同樣令網友看了直噴鼻血，直呼「好辣、好正、好大」。