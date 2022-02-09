竹東鎮蕭如松藝術園區配合元宵節活動，12日將在園區戶外庭院舉辦剪紙花燈鬧元宵活動，文化局長李安妤表示，剪紙花燈是結合蕭如松中期幾何風格的作品特色，創作在傳統花燈上，十分有特色，因疫情關係每場次僅提供20個名額，共辦5場次100人。

李安妤說，蕭如松繪畫從早期學習與探索，到40至60歲的中期創作顛峰時期，完成繪畫技巧方法的基礎訓練，從此便展開登峰造極的繪畫歷程。

蕭藝術家雜誌發行人何政廣在蕭如松紀念畫輯中寫道，蕭如松在60年代的繪畫特徵，就是進入立體派的抽象幾何時期，從過去保守的作風，一躍成幾何立體的重要關鍵時刻。

蕭如松企圖尋找新對象作為表現題材，以絲線將各式摺紙造型，錯落懸吊在天花板上，就紙張旋轉方向所產生隨機組合，產生了一種新的偶發視覺印象。

蕭如松黃金時期的繪畫線條減少，以色面作為表現主題，平塗效果使作品平面化，但實有立體派剪紙風格的拼貼效果，造型簡單又極富經營，以一種單純而直接的力量，使人趨向於一種中心的接受感。

，這次剪紙花燈鬧元宵活動，特別邀請藝術家黃孟玲老師指導，以蕭如松的幾何立體風格剪紙圖型，與傳統花燈創作結合，相當具有特色。即日起受理報名，名額有限只有100名，相關訊息可上蕭如松藝術園區臉書粉絲專頁。

另外，園區內的四方青松茶屋除了特色餐點外也供應下午茶，讓喜歡喝下午茶的民眾有多種選擇，可以自在慢活中享受快樂時光，同時在園區中留下美麗倩影。