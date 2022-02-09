曾與雞排妹發生合約問題鬧上法院的元和雅醫美診所，因鍾姓負責人遭控逃漏稅，被檢方大動作搜索，並約談會計、美容師等人，高雄地院認為，鍾姓負責人在2011到2016年間以隱匿現金收入的方式，逃漏高達1億3000多萬稅額，重判鍾男徒刑7年，可上訴。

判決指出，檢調2017年獲報，稱鍾姓負責人在台北、台南、高雄元和雅醫美診所疑似長期隱匿、短報自費醫美療程及產品的銷貨收入，經清查並比對帳冊資料，發現鍾姓醫師指使何姓會計，從2011年至2016年，逃漏所得稅高達1億3000多萬元。

高雄地院審理時，何姓會計坦承犯行，並表示是受雇於人，盼能獲得輕判，但鍾男辯稱，他年收入平均約1500萬元，但根據檢方的估算，他每年至少要賺1億5000萬才有辦法達到檢方認定要繳的稅額，就算他全年無休、不眠不休投入工作，也賺不到這麼多錢，強調自己沒有逃漏稅。

法官根據各診所保險箱內現金數額的報表，發現台北、台南、高雄3家診所每天現金收入約在10萬元以上，甚至有單日現金收入高達95萬餘元情況，但鍾男卻將現金收入隱匿，未如實申報，並製作不實的各年度執行業務所得損益計算表，來申報元和雅集團執行業務所得。

高雄地院認定鍾姓負責人指使何姓會計用大量隱匿現金收入的逃稅手法方式，以內、外帳方式逃漏稅1億3000多萬元，讓會計公司和國稅局人員無法實際掌握診所收益，因此依違反稅捐稽徵法重判鍾姓負責人徒刑7年，何姓會計徒刑1年10月，可易科罰金，全案仍可上訴。