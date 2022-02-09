一首《相思爬上心底》讓醋罈子全破了！台東1名女子小芳（化名）被男性友人的妻子提告侵害配偶權，該妻子日前發現丈夫傳給小芳文字「我想妳」，小芳則回傳1首原住民語版本的《相思爬上心底》影片，妻子認定2人有私情，但法官認為難認定有逾越正常男女交往的行為，判妻子敗訴。

判決書指出，男子的妻子前年意外發現男子傳訊息給小芳「我想妳」，而小芳則回傳歌手演場《相思爬上心底》的影片，接著又說「你看了嗎？」、「要來接我嗎？」男子的妻子之後又發現小芳在丈夫在自家房間的照片，認為對方共處一室，為此提告求償20萬。

不過小芳在法庭上證稱與男子僅是好友關係，在男子的房間內拍照是因為有意與男子合作開民宿，而傳《相思爬上心底》的影片是因為該版本是阿美族語，她只是傳給懂阿美族語的男子詢問內容，並無曖昧情愫，且男子傳「我想妳」僅是單方面的訊息，她也未給予回應。

法官認為，審酌訊息男子確實單方傳「我想妳」，小芳未以言語迎合，難認有侵害配偶權行為，而《相思爬上心底》影片確實可看出在婚禮現場，參與婚禮之人拍攝下片段並分享予友人也屬正常，小芳未傳送任何情意表達之文字訊息，難認定逾越正常男女交往之行為，判男子妻子敗訴。