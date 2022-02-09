桃園市一名51歲單身陳姓男子在網路交友軟體，結識詐騙集團假冒的美國美女軍官，兩人大談網路戀愛，卻又是詐騙老哏，女方要求男方匯款到指定帳戶，銀行員發覺有異通報警方，成功替男子保住12萬元。

中壢警分局中壢派出所警員李昕霈及警大實習生曹騏祥，接獲銀行報案稱有民眾疑似遭詐騙，員警趕赴現場了解後，發現陳男在網路上結識暱稱「GLTEa」女子，對方自稱是美國支援聯合國派駐敘利亞維和部隊，雙方透過LINE談網路戀愛，他深信這名美女軍官並稱她為老婆，「GLTEa」則要求陳男替他保管重要文件，假藉因要從英國寄送行李至台灣陳男住處，需要支付運費為由，要求陳男匯款至指定帳戶。

陳男深信美女軍官就是真愛，經員警查看雙方對話內容，員警問道「你們有視訊過嗎？你有聽過她的聲音嗎？」她如果是美國人，怎麼會用中文跟你聯繫？」陳男才恍然大悟自己成了詐騙集團眼中的肥羊，氣得將匯款單揉成紙團，警方隨即請陳男一同返所，完成後續相關報案程序，成功阻止這次交友詐騙。

中壢警分局呼籲，民眾對於來路不明的交友訊息要過濾，詐騙集團常利用人性騙取信任，接著透過人們想擁有愛的渴望，編織感人故事博取同情騙取匯款，如一提到匯款或領錢務必要提高警覺，並撥打110或165反詐騙電話，以維護自身財產安全。