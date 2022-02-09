北京冬奧賽場7日晚男子1000米賽事，中國隊任子威、李文龍包攬金銀牌，而韓國名將黃大憲、李俊瑞先後在半決賽中被判罰犯規出局，朴章爀則因傷退出半決賽。韓國隊集體退出B組決賽，並在退場時拒絕記者採訪。韓國媒體報導一些判罰荒謬，他們的金牌被偷走了因此上告，而中文社交平台上，黃大憲成為熱搜詞，一片奚落。鳳凰網報導分析，冰凍三尺，非一日之寒。中韓短道速滑已有20年恩怨史。

一是1998年長野冬奧，中國隊志在必得的冬奧首金被韓國截胡：

當年長野冬奧女子短道速滑1000米決賽，中國隊楊揚和韓國隊全利卿衝線瞬間，全利卿右腳騰空伸出，以冰刀刀尖率先壓線，楊揚第二名滑過終點，賽後卻被裁判判定橫切犯規，取消比賽成績。中國隊最終戰績五銀一銅，原本志在必得的金牌都在最後關頭被韓國截胡。

二是2006年都靈冬奧會，王濛一不敵三：

中韓兩國短道速滑恩怨紛爭，以1998年長野冬奧開端，2002年鹽湖城冬奧為標誌，4年後都靈冬奧會上進入高潮。

2006年都靈冬奧會女子短道速滑1000米決賽，四個參賽名額被中韓瓜分，中國隊楊揚、王濛對陣韓國隊崔恩景、陳善有。最後一個彎道，陳善有抓準時機從內道超越王濛，拿走了金牌。

同屆冬奧女子1500米決賽，王濛被韓國隊員卞千思持續擋在身前阻擋衝刺，雖然賽後卞千思被判阻擋犯規取消成績，但另外兩名韓國選手得以奪取金牌銀牌，王濛僅得第三。

三是韓國平昌冬奧會，中國隊員接二連三犯規被判出局：

韓國以犯規為戰術，在各大國際賽事中已成為家常便飯，當然，屢見不鮮並不意味著屢試不爽。

2010年溫哥華冬奧女子短道速滑3000米接力決賽，韓國隊員擺肘將中國隊最後一棒孫琳琳推出內道，率先衝線。中國隊賽後立即申訴，裁判判韓國隊犯規，取消成績，中國隊獲得金牌。

2018年，韓國平昌冬奧主場作戰。男子1000米預賽，中國隊任子威和韓天宇均被現場裁判判罰犯規，韓國選手徐一拉晉升小組第二進入決賽；1／4決賽，中國隊武大靖也被判犯規，中國隊無一人晉級半決賽。

接著女子3000米接力決賽，韓國隊金雅朗接棒時摔倒同時絆倒加拿大選手，崔瑉禎在衝刺時橫切范可新。最終，中國隊第二個撞線。賽後裁判看重播判決中國隊、加拿大隊犯規，韓國隊獲得金牌。

四是中韓隊員多次正面槓上，已是家常便飯：

冬奧會中韓兩隊紛爭僅只限於賽場內，其他國際賽事，兩隊的恩怨就一直蔓延到場外。

2007年長春亞冬會，韓國隊在壓軸接力賽不敵中國，取得亞軍。頒獎禮上，五名韓國選手笑對鏡頭，高高舉起手上的A4紙，上面公然寫著「長白山是我們的領土」。

2008-2009賽季短道速滑世界盃日本站女子1500米決賽，周洋獨自對陣3名韓國選手，始終位於首位。然而韓國選手鄭恩珠在內道超越，將周洋推出賽道，幫隊友奪得金牌。被遠遠甩出的周洋在高速滑行中摔倒腦震盪，並造成後脊椎錯位。

2010-2011賽季短道速滑世界盃上海站男子500米半決賽中，韓國選手金炳俊強行超越中國選手韓佳良，兩人雙雙甩出賽道。金炳俊未及時收起冰刀，導致韓佳良腹部被嚴重割傷。

2012-2013賽季短道速滑世界盃德國站，中國選手李堅柔在1500米決賽對陣三名韓國選手，韓國崔姬玄衝撞李堅柔賽後被判犯規，李堅柔獲冠軍。崔姬玄在場外擊打李堅柔腹部洩憤。

近至2018年世界盃阿拉木圖站的女子1500米半決賽，中國選手李璿在超越韓國選手崔智炫時被拉扯摔出賽道。賽後裁定崔智炫犯規，李璿進入決賽，最終獲第六名。