高雄8日並無新增本土確診個案，讓民眾們對於疫情稍稍鬆口氣，未料，高雄義大Outlet Mall卻在8日晚間突然提早閉店清消，9日又傳出有學童確診，且疑似感染源未明，對此，高市府衛生局並未證實，僅表示相關疫情狀況將於防疫記者會統一對外說明。