高雄＋0破功 傳學童確診感染源不明 13:392022/02/09 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄＋0破功，傳學童確診感染源不明。圖為清消照。（資料照，張立勳攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄8日並無新增本土確診個案，讓民眾們對於疫情稍稍鬆口氣，未料，高雄義大Outlet Mall卻在8日晚間突然提早閉店清消，9日又傳出有學童確診，且疑似感染源未明，對此，高市府衛生局並未證實，僅表示相關疫情狀況將於防疫記者會統一對外說明。 碩班招考撞疫情 多校退費、書審補救 疫情延燒 廣西百色封城 #高雄 #學童 #確診 #高雄義大 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 板橋一家4口群聚 感染源不明 04:102022/02/09 生活新聞 瑞隆松下 南高雄日系輕豪宅 04:102022/02/09 金融．稅務 全球新冠疫情大流行 陸流行病專家：3月仍不可能結束 09:452022/02/09 兩岸 新北板橋群聚＋1 女兒男友媽媽確診 Ct值曝光 14:302022/02/09 生活 本土＋10 苗栗2兄弟、高雄4群聚都因過年聚餐染疫 13:512022/02/09 生活 張傳章：拚經濟 最好採與病毒共存 04:102022/02/09 財經要聞 陳時中：防疫 目前沒放棄清零 04:102022/02/09 生活新聞 《國際社會》再締新猷 韓每日新確診近5萬 10:512022/02/09 財經 疫情衝擊 1月PMI、NMI雙降 04:102022/02/09 財經焦點 陳時中：抗疫 不放棄清零 04:102022/02/09 財經要聞 亞旭電腦、日翊物流部分復工 鄭文燦：疫情已在收尾 09:582022/02/09 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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