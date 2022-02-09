因Omicron魔王肆虐，韓國近來每日確診人數大爆發，日前更來到每日將近5萬人確診數，韓國政府甚至因此宣布已經放棄追蹤、檢測輕症者。韓國演藝圈罹患新冠肺炎的比例也節節升高，今(9日)媒體報導，51歲影帝李秉憲也確診罹患新冠肺炎，且他先前已經接種過3劑疫苗，應是突破性感染。

新冠肺炎的變種病毒Omicron傳染力太高，近日在全球再度創下多起病例，韓國因此確診人數攀高，每日確診數都達萬人，且沒有趨緩趨勢，今更來到4萬9千多人，讓韓國當局開始考慮研擬第4劑疫苗接種計畫，疾病管理廳廳長鄭恩京（音譯）受訪表示：「第4劑接種對象將針對免疫力低下群體，和免疫力平均不高的療養機構為主」，14日將開記者會說明新一波的接種計畫。

然而在演藝圈中罹患新冠肺炎的人數也在增加，繼日前傳出《寄生上流》女星朴素丹抗癌成功後竟發現罹患新冠肺炎，PCR檢測出是陽性，男星李秉憲今也傳出得到新冠肺炎，其事務所稍早接受電訪證實：「李炳憲最近進行新冠肺炎檢測，於本月7日證實染疫。」目前他人正在居家隔離休養中。

報導指出，李秉憲最近忙拍盧熙京編劇的新戲《我們的藍調》，同劇演員還有申敏兒、車勝元、李姃垠、韓志旼、金宇彬、嚴正化等，李秉憲染疫後已經中止拍攝工作，其他的工作人員和演員也立刻接受檢測，目前疫情沒擴大，沒有其他人確診，而和李秉憲一樣打了3劑疫苗仍染疫的還有Epik High成員Tablo，據知團體本月的出專輯計畫照常舉行，但宣傳活動已經全數取消。

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