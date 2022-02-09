51歲導演明金成昨深夜因心肌梗塞送醫搶救不治，百歲的雙金影帝常楓今（9日）上午也被家人證實已於6日在睡夢中與世長辭，演藝圈瀰漫濃濃哀傷氣氛。與兩人都有深切互動的郎祖筠，一早才發文表達對明金成驟逝的悲慟，1個多小時後又驚聞演藝圈長青樹「常爸」常楓辭世，忍不住發文悲嘆：「這是什麼日子啊！」

郎祖筠在文中說：「我想，今晨真的體會了什麼是『比悲傷更悲傷』，是那種毫無預警的驚詫，是那種毫無防備的心顫，是那種說不出的哀慟，是那種道不明的誨澀。明金成，你怎麼捨得⋯」她說，「小明是我表演課的學生，從演員看著他成為知名導演將近三十年，見了我還是恭恭敬敬的喊『老師』，爽朗真誠的他，始終如一。」

她說，「我們還在聊著合作，還在期盼著一起說故事，還在為喜獲麟兒而歡喜。你怎麼捨得⋯，我多捨不得。我相信以你的好人緣，身邊結交的兄弟姊妹，一定會想方設法的照顧好你的妻兒。小明，願天父上帝垂憐，保守你清澈的靈魂和家人，一路好走你永遠的郎老師，會永遠懷念你」。

後來又接獲常楓叔叔也走了，「睡夢中安詳的離開，是有福之人。還記得大概四、五歲，在台視大廳看到常叔叔，因為父親（郎承林）進電視台工作才不到一年，不是太常見到明星，一見電視明星，一時激動大喊『常楓』，被老爸喝斥沒禮貌，這才意識到自己的魯莽，趕緊喊了『常叔叔』，常叔叔不以為忤，還親切的回應，摸摸我的小腦袋。」她說常楓敬業、低調、幽默、可親，是後輩景仰學習的長輩，「常叔叔，安心地去找您的老友小郎，您兩位耳朵都不太靈光，聊天兒肯定熱鬧啊！R.I.P」