勤業眾信員工染疫再擴大？公司否認：未接獲新增確診通知 13:432022/02/09 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 勤業眾信否認有新增確診者。（示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今日傳出，勤業眾信員工染疫再擴大，勤業眾信回應，截至今日(9)中午12點半止，經電話與台北市衛生局確認，目前沒有接獲本所有新增加之確診案例通知。 今日再傳出，勤業眾信會計師事務所又新增2名員工染疫，1名和昨確診者同樓層、在16樓辦公，另一員工則於18樓上班，可能出現跨樓層感染。不過，目前勤業眾信還未接獲新增確診個案通知。 勤業眾信驚爆1員工確診 公司最新回應曝光 確診引水人匡列197人全陰性 陳其邁：排除陸上感染 #勤業眾信 #員工染疫 #再擴大 #接獲 #通知 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 勤業眾信員工確診 不影響客戶端 17:052022/02/08 財經 北市私幼今開學 部分幼兒園要求家長也要快篩反應兩極化 12:092022/02/07 生活 老翁過年出門忘了回家 員警熱心確認身分 19:012022/02/05 社會 今開放第3劑預約 莫德納名額最多 04:102022/02/09 生活新聞 板橋一家4口確診 黃珊珊：小女兒工作地點有很多公司 18:492022/02/08 生活 日本政府證實：台灣已告知將解禁日本食品 11:032022/02/08 國際 花落星展 花旗鋪天蓋地通知客戶「不會受到立即影響」 12:012022/02/06 財經 北市信義區爆足跡 會計事務所員工確診 初五起連進公司3天 13:452022/02/08 生活 警破門違法搜索 毒蟲獲判無罪 04:102022/02/09 社會新聞 詐騙婦人200餘萬元 車手竟以2萬元交保 09:382022/02/08 社會 北市推違規簡訊通知 防連續接罰單 04:102022/02/05 地方新聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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