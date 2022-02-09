今日傳出，勤業眾信員工染疫再擴大，勤業眾信回應，截至今日(9)中午12點半止，經電話與台北市衛生局確認，目前沒有接獲本所有新增加之確診案例通知。

今日再傳出，勤業眾信會計師事務所又新增2名員工染疫，1名和昨確診者同樓層、在16樓辦公，另一員工則於18樓上班，可能出現跨樓層感染。不過，目前勤業眾信還未接獲新增確診個案通知。