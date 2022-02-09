台股今(9日)開高震盪，電子股買氣回溫，終場加權指數收在18151.76點，大漲185.5點，成交值2940億元，台積電收在633元，上漲5元，漲幅0.8%，聯發科收漲3.2%，收在1130元，上漲35元。

美股周二全面收紅，台股開盤上漲93點，以18060.33點開出，台積電開盤上漲7元，以635元開出，聯電開盤56.3元，上漲0.9元，漲幅都逾1%，聯發科開1125元，上漲30元，指數早盤站上至18100點，後漲幅收斂回測萬八。

美國對中國大陸企業的管制伸向面板業，市場預估將有利台灣面板廠，面板雙虎友達、群創股價雙雙開高走高，友達收盤上漲4.83%，收在21.7元，群創則收17.8元，漲幅3.49%。另外，IC設計族群也表現亮眼，創惟終場亮燈漲停。

運輸類股指數持續有買盤追捧，貨櫃三雄早盤續揚，但長榮、陽明接近午盤時後繼無力，長榮終場以129元平盤價作收，陽明下跌0.5元，收在112元，僅萬海收紅173.5元，上漲1.5元，漲幅0.87%。