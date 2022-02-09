萊爾富整理「2021年超商文具熱銷榜」，最熱賣第一名竟然是奠儀包，其次則是撲克牌及紅包袋。

農曆年後，小朋友準備迎接開學，為文具搶購的高峰期，超商也來搶商機，配合開學祭，萊爾富今（9）日宣布推出文具抗漲7.7折優惠。

萊爾富宣布從即日起至3月8日止，找來IP新寵「角落小夥伴」與「屁屁偵探」陪伴學生開學，並搶在文具用品開漲前，於Hi-Life VIP APP推出筆記本、書套等用品7.7折起，其他還有不銹鋼湯匙、不銹鋼筷子、350mL圓筒水杯等69元起的外出餐具優惠，孩童上學用餐更衛生安全。

萊爾富也同步統計2021超商文具熱銷排行榜，第一名居然是奠儀包。萊爾富主管分析，因慰問家屬的奠儀包非常態性用品，使用率低，相較文具店整包販售，超商單包購買更為便利，因此長居超商文具熱銷榜。

另外玩法多元的撲克牌，無論家族聚會、朋友慶生或主題派對等，都是最能帶動氣氛的人氣桌遊，每逢連假期間更是翻倍賣，名列超商文具熱銷榜第二名。光是萊爾富售出的撲克牌，不到半年銷量，可堆出超過5.9座101大樓的高度。

熱銷第三名則是紅包袋，除具購買便利性外，萊爾富近年引進多款可愛、文青、搞怪或創意有趣的限定款紅包，受到不少年輕族群喜愛。