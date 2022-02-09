台灣菸酒公司9日宣布再度推出草莓限定啤酒，台酒微醺系列結合冬末初春最香甜的草莓，再度推出全家限定「莓在pa－草莓啤酒」，自2月9日起在全家超商限定上架。

在外裝方面，「莓在pa－草莓啤酒」罐身設計以粉色基底搭配散落的鮮豔草莓果實呈現出熱鬧歡慶風格，結合全家超商粉紅派對主題以「莓在pa」風格呈現草莓啤酒在派對中的率性與活力。

至於口味部分，「莓在pa－草莓啤酒」萃取出草莓的酸甜果香，與台灣啤酒的麥香以黃金比例調合後，微醺暢快的啤酒氣泡與微酸、微甜的草莓單寧香氣碰撞，整體風味清爽不膩。

台灣菸酒也表示，台菸酒2022年將持續研發即飲式低酒精飲料（RTD）新品，預計第一季將定案，六月啤酒熱銷季節前即可推出。另台酒下半年也會推出高濃度OMAR威士忌新酒品，主要是2021年台酒OMAR原桶強度柳丁酒桶熱銷，台酒趁勝追擊推出其他品項如原桶強度荔枝桶等。

根據立院預算報告指出，台菸酒2020年酒類營收約279.7億元，其中啤酒200.2億元、酒精與進口酒約3億元，而毛利較高的自製酒如OMAR等產品營收金額約76.5億元左右，顯見啤酒仍為台菸酒主要營收動能。

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