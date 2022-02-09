昇陽半導體(8028)受惠晶圓薄化及再生晶圓2大業務同步成長，2022年1月自結合併營收達2.6億元，較去年12月2.47億元成長4.97％、較去年同期2.26億元成長14.79％，突破去年10月的2.55億元、改寫歷史新高，法人看好首季營運可望持穩高檔、表現淡季不淡。

昇陽半導體股價去年底觸及62元的1年高點，隨後跟隨台股一路震盪拉回48.5元，虎年開紅盤以來穩健回升，今（9）日在績優題材激勵下，開高後放量勁揚6.34％至53.7元，收盤仍維持逾5％漲幅，領漲晶圓代工族群。三大法人昨日轉戰多方、買超178張。

由於晶圓代工大廠持續擴產，帶動再生晶圓需求提升，使昇陽半導體再生晶圓產能滿載，配合擴產效益顯現挹注帶動2021年營收逐季走揚，第四季合併營收創7.56億元新高，季增6.68％、年增17.82％，使全年營收達28.45億元、年增達16.5％，亦創歷史新高。

法人表示，昇陽半導體目前再生晶圓營收約占7成，受惠客戶需求暢旺，目前產能維持滿載，今年可望維持高檔表現。而過去2年需求較弱的晶圓薄化業務亦見復甦跡象，需求逐漸好轉，預期今年成長動能可望顯著復甦。

由於再生晶圓業務需求暢旺，法人看好昇陽半導體首季營運淡季不淡，有望與去年第四季新高水準相當。同時，去年初購入台中友達晶材廠擴增再生晶圓產能，預期下半年可望陸續量產，亦可望為營運增添成長動能。