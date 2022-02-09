元宵節將至，花蓮縣文化局因應虎年及台灣生物多樣化，將老虎與台灣國寶蝶「寬尾鳳蝶」結合設計「花虎蝶」小提燈，提動行走時，花虎蝶會上下跳動，彷彿拍動蝶翅，放置穩立桌面時，亦能成擺飾，樣貌十分可愛，即起可到文化局各館舍及花蓮縣政府免費索取，每日限量發送。

文化局去年推出台灣紙雕家洪新富設計的「鴻運金牛」小提燈，廣受民眾喜愛，紛紛前往各館舍取所，可說是供不應求，因此今年接續，因應虎年，結合台灣四季如春、鳥語花香、生物多樣，將文化意象擬人化做出「花虎蝶」小提燈。

文化局表示，「花虎蝶」是由一隻可愛老虎和台灣國寶蝶「寬尾鳳蝶」結合而成，虎鬚如蕊，彪如花瓣，正看似繁花盛開，側看虎身笑迎人，前後輕擺漫逍遙，背長蝶翅任遨翔，頭上提線像是漫生藤蔓，更顯生機勃勃。

提動「花虎蝶」時，會上下跳動，猶如拍動蝶翅喜悅跳耀，散步時，則會旋轉飛舞，做出更多的互動，且老虎手上的花形風車，會隨風快速旋轉，象徵「福虎生風」、「風生水起」，是個適合提、動、擺的提燈。

文化局也選用可在環境中自然分解的紙材製做「花虎蝶」小提燈，燃燒時也不會產生戴奧辛，而提燈則是使用LED燈具組裝而成，由庇護工場負責。

文化局表示，即起可至鐵道文化園區、考古博物館、石雕博物館、文化局圖書館及縣政府服務台免費索取，不過各館領取日期略微不同，且每日數量有限，詳情可到花蓮縣文化局的臉書上查詢。